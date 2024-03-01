В Уфе Фонд жилищного строительства (ФЖС) вынужден распродавать недвижимость, чтобы расплатиться долгами и с обманутыми дольщиками, которые взыскали с застройщика многотысячные компенсации.

В феврале ФЖС пришлось продать коммерческие помещения в Кумертау. Часть вырученных денег застройщик отдал дольщице, которая отсудила компенсацию за просрочку сдачи дома. Теперь застройщик продает два помещения для фитнес-клуба, рассчитывая выручить за них за ₽65 млн, пишет РБК. Оба помещения находились под арестом из-за долгов ФЖС.

Финансовые трудности у компании возникают не первый раз. В 2022 году она пыталась продать свой центральный офис за ₽390 млн, однако торги отменили. Правительство Башкирии предложили реструктурировать долги застройщика, сумма которых достигла ₽1,54 млрд. Фонду жилищного строительства, Региональному фонду и администрации Уфы предложили пойти на мировую. В дальнейшем застройщик получил новые объекты.