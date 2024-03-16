Запад больше не собирается поставлять на Украину свои танки, так как ВС РФ эффективно уничтожают их мощными противотанковыми ракетами. Журнал Forbes пообщался с экспертами, в один голос заявившими, что боевые машины Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 не способны выдерживать удары российских ПТРК.

Военнослужащие ВС РФ сделали именно эти танки, являющиеся гордостью Германии, США и Британии, приоритетными целями. Они бьют по ним не только противотанковыми комплексами, но и беспилотниками всех видов. Самым опасным является ПТРК «Корнет», использующий тандемные боеголовки. Один из их зарядов пробивает защитную броню, второй разрывается уже внутри, из-за чего хваленые «Леопарды» и «Абрамсы» очень хорошо горят.

Эксперты из США уверены, что уничтоженные или сильно поврежденные и брошенные украинскими военными западные танки станут обычным явлением в зоне проведения специальной военной операции.

Подполковник запаса Олег Иванников отметил, что Запад не рискует отправлять на Украину самые последние модификации своих танков, оснащенные самыми современными системами защиты. Он понимает, что и эти боевые машины будут гореть на полях сражений, что окончательно развеет мифы о неуязвимости натовской бронетехники.