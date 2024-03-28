Сестры Макарские уцелели при теракте в Волгодонске в 1999 года, хотя бомба разорвалась в 70 метрах от их дома. Однако при теракте в «Крокусе» женщины оказались в числе 143 погибших.

В 1999 году в Волгодонске террористы подорвали взрывчаткой грузовик. Тогда погибло 19 человек, но сестер Макарских в списке жертв не оказалось, пишет Regnum. Девочкам на тот момент было 9 и 17 лет. От ударной волны в квартире повылетали стекла, которыми изранили всех членов семьи, однако все выжили.

Спустя 25 лет сестры встретились, чтобы вместе сходить на концерт группы «Пикник», который должен был состояться 22 марта в «Крокус Сити Холле». За несколько минут до теракта они связались с матерью и уточнили, хорошо ли ведут оставленные с ней дети. Сначала женщины значились в числе пострадавших, однако поиски по больницам результатов не дали. Позднее мать обнаружила имена дочерей в уточненном списке погибших.