Олега Шиховцева из Люберец разыскивают его супруга и 19-летняя дочь, которых он закрыл от пуль террористов в Крокус Сити Холле. Он бежал следом за ними, закрывая семью своей спиной, но затем потерялся в толпе.

Когда начали стрелять, мужчина бросился к гардеробу за верхней одеждой, а жена с дочерью стояли у сувенирной лавки. Затем они побежали к зрительному залу, чтобы спастись. Мужчина прикрывал родных до тех пор, пока не получил ранение в спину. После этого он сказал, что найдет их после. Но до сих пор не объявился.

Сейчас жена и дочь не могут найти его в списках пострадавших и погибших, мужчина числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что школьник, подрабатывавший гардеробщиком, использовал свой пропуск, чтобы открыть безопасный выход из «Крокуса» для более 50 человек.