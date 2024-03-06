Певица Алла Пугачева в очередной раз оскорбительно высказалась в адрес России и россиян, а также прошлась по Стасу Михайлову, который ранее написал, что сбежавшие артисты приползут обратно на коленях и будут вымаливать прощения.

Пугачева в ответ обозвала коллегу «м***ком», а также заявила, что «нормальные люди» возвращаться не собираются. В этой связи интересно возвращение ее дочери Кристины Орбакайте, на фоне концертов которой Примадонна сделала свое оскорбительное заявление.

«АиФ» отмечает, что в этом году Пугачевой исполняется 75 лет. И в другой ситуации вполне могли идти приготовления к празднованию этой даты. Но Примадонна хоть и дожила до преклонного возраста, так и не смогла понять элементарного – это она всем обязана России, а не наоборот. И у нее нет никакого морального права предъявлять какие-то претензии и объявлять всех «ненормальными», включая и свою дочь.