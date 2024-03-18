Юморист Макс Галкин* (*признан в РФ иноагентом) выложил в запрещенной соцсети снимки детей, которых он воспитывает вместе с Аллой Пугачевой.

Решивший понастальгировать юморист разместил старые фотографии дочери Лизы и сына Гарри, сделанные 10 лет назад. В кадре дети сидят на полу среди множества ярких воздушных шаров. Малыши демонстрируют свойственную только этому возрасту беспечность и жизнелюбие.

Фанаты комика зашлись в восторженных комментариях по случаю публикации старого снимка. Они в один голос заявили, что детки «хорошенькие, воспитанные, умные». Многие заметили, сколько на детских лицах счастья. «Ну что за прелесть», – писали фолловеры. Кто-то посчитал, что увидел «мини-копии родителей» и назвал «лучшей» семью Пугачевой и Галкина* (*признан в РФ иноагентом).