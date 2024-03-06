Российские военные ведут боевые действия за меловой карьер у Белогоровки, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что на этом направлении успешно действует группа армейского корпуса «Аида».

За минувшие сутки бойцы подразделения разгромили 12 укрепрайонов, ликвидировали не менее 17 боевиков ВСУ, а также накрыли две пулеметные точки. Также уничтожено семь вражеских позиций на белой горе.

Кадыров объяснил, что меловой завод в Белогоровке контролируется российскими военными. А вот карьер пока удерживают боевики, которые прячутся в «норах» и лабиринтах. Чтобы выковырять их оттуда, необходимо разбирать фортификационные сооружения, чем и занимаются российские бойцы.

Глава Чечни отметил, что боевые действия продолжаются, а также высказал благодарность бойцам за грамотное выполнение поставленных перед ними задач.