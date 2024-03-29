Поездка по льду Байкала для россиян закончилась трагедией – из провалившейся в озеро машины удалось спастись лишь одному.

Иркутское подразделение МЧС подтвердило трагический инцидент на Байкале. Во время поездки по льду озера вблизи п. Сарма автомобиль провалился и ушел под лед. Выбраться из машины удалось только водителю. Находившаяся в салоне машины пассажирка погибла. Ее тело спасатели достали из затонувшей машины и передали полицейским, пишет региональное подразделение МЧС в официальном тг-канале.

С начала года это уже второй случай, при котором автомобиль уходит под лед Байкала. В конце января происшествие случилось с туристами, которые любовались красотами озера во время поездки по ледяному покрову. В МЧС добавили, что участившиеся случаи трагических происшествий на Байкале вынуждают запретить съезд на лед. Для предотвращения гибели людей на озере размещены запрещающие табло.