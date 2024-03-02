Дарья Зотеева (Инстасамка) появилась на шоу «Голос» в качестве специальной гостьи и исполнила свою композицию «За деньги да». Наставники моментально узнали звезду и повернулись к ней. Причем первой это сделала Полина Гагарина.

Надо отметить, что одной из целей Инстасамки на «Голосе» было примирение с Полиной. Однако девушки не обошлись без колкостей в адрес друг дружки. Так, Гагарина весьма ироничным тоном сообщила Дарье, что та отлично поет.

«Меня зовут Дарья, псевдоним Инстасамка. А ты обещала меня придушить, когда мы встретимся», – заявила в ответ Зотеева.

Гагарина заметила, что на «ты» они пока не переходили и назвала исполненную композицию «ужасной».

После этого Инстасамка все же сделала шаг навстречу Гагариной.