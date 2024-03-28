Эксперт Д. Егорченков в эфире радио Sputnik прокомментировал интервью украинского президента В. Зеленского CBS News.

Егорченков подчеркнул, что почти в каждом ответе Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина, ее армия и народ сражаются за интересы американцев. Зеленский, по словам эксперта, не кричал об этом, а «хрипел» в адрес Конгресса: «Дайте денег!». Зеленский прекрасно отдает себе отчет в том, что время уходит – русская армия идет вперед, вера в ВСУ на Западе слабеет.

Но главное, Вашингтон считает, что его «бизнес-проект» уже не выйдет даже в ноль, сказал эксперт. Недаром Трамп уже предлагал «фиксировать убытки» по Украине. Байден тоже понимает, что «отчитаться» на выборах победами Украины не получится, подытожил Егорченков.