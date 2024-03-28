Киев регулярно повторяет, что оперативно восстановит все уничтоженные российскими ракетами и дронами объекты и оборудование. Но сделать это будет чрезвычайно сложно. Некоторые из этих целей вообще не подлежат восстановлению, уверен полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Он пояснил, что на Украине не слишком стремились модернизировать или заменять оборудование, произведенное в СССР. В результате та же энергетика фактически держалась и продолжает держаться на наследии Советского Союза.

Чтобы ее отремонтировать, нужны комплектующие, о чем политики предпочитают не вспоминать. Они лишь обещают все быстро восстановить.

«А как ты можешь восстановить, если все оборудование выпускалось только в бывшем Советском Союзе», — резонно поинтересовался полковник СБУ.

Западные компоненты и оборудование не совместимы с советским, поэтому как бы другие страны ни пытались помочь, им это не удастся. Наладить производство комплектующих тоже вряд ли получится, так как для этого потребуется и техническая документация, и материалы, и производственное оборудование. Украинской промышленности решение такой задачи не под силу.