Военнослужащий ВСУ записал к президенту Украины и депутатам Верховной Рады видеообращение, в котором потребовал провести ротацию. По словам украинского бойца, за два года конфликта ему удалось увидеть своих близких всего лишь дважды. И это случилось лишь потому, что он получил ранение. Другие же его сослуживцы ни разу еще не виделись с родными, так как все время живут в окопах.

Как отметил боец ВСУ, он вместе с сослуживцами находится в бесчеловечных условиях, рискуя своими жизнями. И при этом, руководству и правительству глубоко наплевать на это.

«Нас тут убивают, тупо уничтожают», – заявил украинец.

Военнослужащий обратился лично к Зеленскому и депутатам ВР, чтобы была проведена ротация войск. В противном случае, украинские солдаты, находящиеся в зоне боевых действий, «пойдут на Киев».