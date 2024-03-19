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Военнослужащий ВСУ записал к президенту Украины и депутатам Верховной Рады видеообращение, в котором потребовал провести ротацию. По словам украинского бойца, за два года конфликта ему удалось увидеть своих близких всего лишь дважды. И это случилось лишь потому, что он получил ранение. Другие же его сослуживцы ни разу еще не виделись с родными, так как все время живут в окопах.

Как отметил боец ВСУ, он вместе с сослуживцами находится в бесчеловечных условиях, рискуя своими жизнями. И при этом, руководству и правительству глубоко наплевать на это.

«Нас тут убивают, тупо уничтожают», – заявил украинец.

Военнослужащий обратился лично к Зеленскому и депутатам ВР, чтобы была проведена ротация войск. В противном случае, украинские солдаты, находящиеся в зоне боевых действий, «пойдут на Киев».

«Майдан-2014 года покажется вам цветочками! Это будет хуже для вас, чем ад!» – сказал украинский боец, подчеркнув, что военнослужащих следует считать людьми, иначе их терпение лопнет.