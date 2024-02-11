Командир расчета БПЛА группировки ВС РФ «Днепр» с позывным «Якорь» рассказал об эпизоде с вражеским дроном-камикадзе, атаковавшим его подразделение.

Беспилотник влетел прямо к кабину к бойцам, но не взорвался. Поэтому они смогли без особых трудностей забрать его себе, выбросив прикрепленное к дрону взрывное устройство, передает РИА Новости.

«Работали по нам. Было такое, что FPV-дрон-камикадзе прилетел в кабину и, не взорвавшись, на две части просто разбился. Мы забрали FPV-дрон-камикадзе, а боеприпас оставили там», – рассказал военнослужащий.

Ранее «Якорь» сообщил, что разведывательный дрон «Умка» обнаружил украинский гексакоптер «Баба Яга» и уничтожил его, превратившись в истребитель.