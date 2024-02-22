В ночь на 21 февраля расчет российского реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» атаковал места хранения бронетехники и вооружения ВСУ, а также пункты временного размещения боевиков.

Удар наносился в ночное время, так как это обеспечивает максимальную безопасность РСЗО и управляющего системой расчета. Кроме того, разведка уверена, что таким образом урон врага удастся увеличить в разы.

«Торнадо-С» выпускает две ракеты по намеченным целям, после чего бойцы начинают сворачивать систему для смены позиции. Это также необходимый процесс, осложняющий контрбатарейную борьбу.

«Цели и задачи у нас бывают очень разнообразные. Это может быть и скопление живой силы противника, и скопление техники на каком-то определенном направлении, и других стратегических целей на углублении, то есть дальность нам позволяет», – говорит командир подразделения с позывным «Первый».

Он также добавляет, что «Торнадо-С» – универсальная система, которая может использовать управляемые боезаряды и неуправляемые ракеты. Она оснащена автоматизированной системой управления огнем, что значительно упрощает атаки на противника.

«Первый» уже имеет медаль «За отвагу». Кроме того, государственных наград удостоилось все его подразделение, успешно уничтожающее врага.