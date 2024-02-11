Как передает Рен.тв, мать нового главнокомандующего украинской армии Александра Сырского проживает в России, во Владимировской области. 82-летней пенсионерке очень тяжело приходится из-за того, что ее родной сын стал главкомом ВСУ. Об этом журналистам рассказала ее знакомая Софья Бондаренко. Женщины вместе поют в хоре ветеранов труда «Околица».

Женщина рассказала, что мать Сырского из-за всех новостей, связанных с ее сыном, даже не пришла на последнюю репетицию.

В ужасном состоянии. Она и так переживает. Мы поем в хоре ветеранов труда. Сегодня на репетицию она не пришла, она не смогла прийти. Какое состояние может быть у матери, особенно в таком возрасте, и муж у нее болеет?”, – рассказала Софья.

Женщина рассказала, что не считает родителей Александра Сырского виновными в действиях их сына. Он еще в 80-х годах уехал на Украине в связи службой, где и остался жить, обзаведшись семьей.