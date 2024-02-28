Еще четыре года назад ныне покойный лидер ЛДПР В. Жириновский предсказывал, с какой жесткостью Россия может ответить на попытки Запада обострить ситуацию в Приднестровье.

28 февраля власти Приднестровья обратились к России за помощью после того, как Молдавия начала ужесточать экономическую блокаду непризнанной республики. Жириновский задолго до этого предсказывал, что Россия готова к проискам Запада.

В молдавской Колбаске есть огромный оружейный арсенал. Если взорвать его, говорил Жириновский, «содрогнется вся Европа». В Молдавии, напоминал политик, размещены «отборные войска» РФ, которые способны «пол-Европы пропахать».

Еще 4 года назад лидер ЛДПР говорил о жестком ответе России и предлагал заранее сообщить Западу, то если он попытается обострять ситуацию в регионе, то «умоется кровью». «Никто вас не защитит! Россия всех достанет!», в характерной манере заявлял Жириновский.