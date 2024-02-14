Афера на базе имиджа Vogue

Неустановленные лица создали тщательно продуманный фейковый веб-ресурс «Вог», нацелив ловушку на дизайнеров, которым якобы представляется шанс на известность в мире моды (и участие в также фейковом шоу «Нетфликс») при внесении определенной платы. Источник: Page Six.

Таблоид сообщается, что начинающего модельера едва не обманула эта проработанная афера, построенная на имитационном сайте Vogue.

Модельер, которой уже приходилось одевать знаменитостей и влиятельных лиц в США, рассказала изданию, что ей пришло электронное письмо якобы от «Вог», в котором сообщалось о предстоящем «шоу Netflix», будто бы разрабатываемом совместно с издательством Condé Nast и посвященном начинающим дизайнерам одежды.

В названном письме, копия которого имеется у «Шестой страницы», говорится: «В настоящее время Vogue находится в процессе выбора брендов для предстоящей серии Vogue Business Netflix, и мы очень надеемся изучить возможность использования вашего бренда в предстоящих эпизодах телешоу».

Также в письме говорится, что предполагаемый проект «принимает захватывающий формат документального интервью… Мы углубляемся в личные истории участников, рассказываем об их взаимодействии с клиентами и о преданных своему делу командах, стоящие за каждым брендом».

В этом письме имелась ссылка на очень профессионально выглядевший веб-сайт «voguebrands» (он стал недоступен 8 февраля вечером после того, как журналист Page Six попытался задать вопросы его владельцу или модератору).

Вначале «гарантирующая» предоплата

Дизайнер испугалась вероятного мошенничества, когда от сайта, достаточно полноценно имитирующего дизайн и контент Vogue, поступила просьба о внесении денежной суммы через Coinbase или PayPal.

Представитель журнала «Вог» подтвердил Page Six, что в настоящее время бренд не участвует ни в каком шоу на «Нетфликс», а также не имеет никакого отношения к сайту «вогбрендс».

Мошенники с данного сайта даже прислали модельеру хорошо составленный документ, описывающий предполагаемую «симфонию престижных партнерств», и утверждающий, будто бы ранее они участвовали в организации предпринимательского шоу ABC «Shark Tank» совместно с криптовалютной платформой Марка Кьюбана Polygon.

Начинающий дизайнер рассказала таблоиду, что она несколько часов подготавливала и пересылала аферистам от моды «мою историю, контент, изображения, каждую коллекцию и лукбук, видео о каждом своем сотруднике, видео о событиях из жизни, публикации в прессе», и что это занятие было «очень непростым».

По словам женщины, что аферисты ей сообщили, что именно она «выбрана для показа на шоу», поначалу это вызывало эффект эйфории счастья. Но позже модельер даже разрыдалась, поняв, что все эти обещания были всего лишь высококлассным обманом.

Она сообщила, что затем в очередном электронном письме ей предложили стать участницей Vogue Brands «всего за $200» с обещанием не только показать ее коллекцию в потоковом вещании, но и представить на страницах журнала «Вог».

«Они заявили, что требуется всего лишь оформить членство и внести плату, отправив ее через PayPal и Coinbase», – рассказала модный дизайнер, и именно это условие вызвало у нее подозрения.

В упомянутом электронном письме, проанализированном «Шестой страницей», содержатся подробные инструкции о том, как внести оплату, включая пересылку суммы через PayPal физическому лицу с учетной записью Gmail. (Page Six не смогла найти по имени получателя запрошенной суммы никого, кто был бы связан с настоящим Vogue).

В переписке мошенники обещали, что платное членство даст «приоритетное участие в проектах Vogue и публикациях в журнале Vogue», плюс «отраслевые альянсы с другими брендами-участниками для взаимного успеха», а также доступ к «мероприятиям Vogue» и маркетинговым курсам.

Разочарованная модельер сообщила таблоиду: «Любопытно, чем же закончилась эта афера. Столько труда и все только для того, что красть по 200 долларов?».