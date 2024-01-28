Флаг ЧВК «Вагнер» вновь появился на 5-ом череповецком кладбище в Вологодской области, где похоронены бойцы, погибшие в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

По его словам, о возвращении символа «Оркестра» его попросили неравнодушные граждане. Он отметил, что считает «музыкантов» героями, которые имеют полное право на то, чтобы люди знали об их подвигах, а сами они не были забыты.

«Разве они не наши русские воины? Разве они не герои? Парни мужественно сражались, героически побеждали и, к сожалению, погибали в боях за Бахмут и другие крепости. И мы не имеем права забывать наши обязанности помнить и чтить их память», — заявил губернатор Вологодской области.

Он также подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» имеют полное право на государственную поддержку и уважение со стороны россиян. По его мнению, все, кто сражается на благо Родины, заслуживают достойного отношения к их подвигам и жертвам.

«Свое мнение я озвучивал неоднократно — контрактники и мобилизованные Министерства обороны России, сотрудники других ведомств, добровольцы, бойцы ЧВК — все они наши родные, все они наши герои, защитники Родины, на плечах которых — вся тяжесть самого страшного конфликта со времен Великой Отечественной Войны», — подчеркнул губернатор Вологодской области.

Филимонов заявил, что погибшие «музыканты» имеют право на то, чтобы вечно остаться в памяти граждан, а те, что еще участвуют в боевых действиях — заслуживают уважения и славы за свои героические поступки.

«”Вагнера” мужественно сражались и сражаются за Родину. Честь им за это и хвала, а павшим – вечная память. Быть воином — жить вечно», — заключил губернатор Вологодской области.