Кадры боевой работы российских танкистов по позициям противника в рамках активной обороны на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции показал военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

На кадрах можно увидеть, как российские танкисты выдвигаются на боевую позицию, чтобы отработать по выявленным позициям украинских военнослужащих. После нескольких выстрелов танк ВС России быстро покидает огневую позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный удар противника.

После выполнения боевой задачи танкисты вернулись в место своей постойной дислокации, где военкор пообщался с российским танкистом с позывным «Арес». По словам бойца ВС России, каждый раз во время выполнения боевой задачи танкисты сталкиваются с украинскими FPV-дронами.

Операторы ударных дронов ВС Украины прикрепляют к своим беспилотникам РПГ-снаряды, чтобы нанести максимальный урон боевым машинам. Однако антидроновые решетки и динамическая защита российских танков зарекомендовали себя хорошо, предотвращая выведение боевой машины из строя.