Телеведущая Лера Кудрявцева, которая вместе с Сергеем Лазаревым должна была вести «Песню года» в Минске, была госпитализирована сразу по прилету в столицу Беларуси.

Врачи диагностировали у ведущей пневмонию, поэтому о «Песне года» уже не может быть и речи. Лазарев переживает за коллегу и отмечает, что пришлось быстро изменять сценарий программы и искать Лере замену.

«Лере совсем плохо и температура у нее. Она сама все расскажет, если посчитает нужным. Лерка скорее выздоравливай!», – сообщил певец и ведущий.

Ранее стали известно о небольшом конфликте между Лазаревым и Кудрявцевой. Он в шутку сравнил вокал Леры с Ольгой Бузовой, а она в ответ заявила, что только романтические отношения, которые связывали их когда-то, помогли Сергею попасть в шоу-бизнес.