Использование лицензионного программного обеспечения для компьютеров, серверов и другого оборудования компании является показателем ее безупречной репутации. Кроме того, устанавливать на ПК, ноутбуки и другие устройства не пиратские версии операционных систем и приложений рекомендуется и частным лицам, которые будут максимально защищены от любых посягательств на свои данные со стороны третьих лиц.

По информации от интернет-магазина Keysoft.store, приобрести такое программное обеспечение сегодня можно, несмотря на различные ограничения. Компания является официальным партнером Microsoft, что несложно проверить непосредственно на сайте.

Преимущества использования лицензионного ПО

Для компаний лицензионное программное обеспечение означает полное отсутствие каких-либо юридических проблем в будущем, так как разработчик не сможет предъявить претензий из-за хищения интеллектуальной собственности.

Но это не единственное преимущество, которое получают как юридические, так и физические лица, приобретающие ПО на законных основаниях. Кроме того, наличие лицензии обеспечивает:

отсутствие вредоносного кода или шпионских программ, внедренных злоумышленниками в операционную систему. Эти приложения могут выполнять самые различные функции – передавать конфиденциальные данные третьим лицам, «майнить» криптовалюту, отслеживать все действия владельца компьютера и прочие;

получение наиболее актуальной версии операционной системы и другого программного обеспечения;

своевременное обновление ПО;

возможность воспользоваться акционными предложениями от разработчиков, получить какие-либо дополнительные плагины или модули по скидке, принять участие в программе лояльности;

существенное снижение рисков хакерских атак. Пиратские копии программ изначально взламываются, чтобы они не требовали активации и ключей, поэтому они умеют уязвимости. С лицензионным ПО такое не представляется возможным, так как код не изменялся сторонними лицами;

возможность воспользоваться технической поддержкой, решить любую проблему в ходе использования программ и операционных систем, получить ответы на любые вопросы.

Кроме того, лицензионное ПО обеспечивает полную совместимость ОС с приложениями от сторонних разработчиков, работу без сбоев и отказов.

К недостаткам использование такого программного обеспечения относят зачастую достаточно высокую стоимость лицензий и необходимость их периодически продлевать либо приобретать новые версии. Но полная безопасность стоит того.

Большой выбор лицензионного программного обеспечения

Уже упомянутый выше интернет-магазин предлагает на комфортных и выгодных условиях не только операционные системы, но и офисные программы, приложения для работы с 3D-графикой, видео и аудио, другой софт. Также имеется возможность приобрести комплект ключей для активации нескольких приложений, что позволит получить хорошую скидку на каждое из них.

Скачать сами приложения можно на официальных сайтах разработчиков. После этого достаточно ввести ключ лицензии и все работает без каких-либо проблем в будущем!