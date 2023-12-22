Исполнитель Григорий Лепс прокомментировал скандал на «Песне года» с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN) и осудил звезд, отказавшихся петь с ним на одной сцене.

Он отметил, что Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Валерия и Полина Гагарина, которые проигнорировали Дронова – это «испуганные патриоты». Своими действиями на «Песне года» они лишь опозорили сами себя.

«Это позор года! SHAMAN — классный молодой парень, профессионал своего дела. А эти что? Они хоть раз выступили перед российскими солдатами? Съездили на передовую? Нет! Так пусть тогда помалкивают насчет патриотизма», — цитирует Григория Лепса издание “Царьград”.

Также исполнитель предложил разобраться в произошедшем и оштрафовать пригласившего таких «звезд» организатора конкурса.