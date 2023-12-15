Писатель и журналист Евгений Додоев, являющийся близким другом покойного композитора Александра Градского, рассказал об интервью трехлетней давности. Во время беседы Градский рассказал о проблемах Аллы Пугачевой с голосом.

Додоев вспомнил, как ответил Градский на вопрос интервьюера о Примадонне. По его словам, Алла Борисовна перестала петь еще с 1986 года, когда у нее обнаружили узлы на связках.

«Он (Градский – ред.) тогда сказал, что самое потрясающее в истории Примадонны, что Алла не поет аж с 1986-го года. Дословно: «На связках у нее узлы. Она не может петь. У нее диапазон – одна октава», – вспоминает Додолев.

Именно по этой причине Алла Пугачева нередко отменяла свои концерты. Артистка давала по одному-двум концертам в первый день, но на второй день уже не могла выступать, так как ей было плохо. Поэтому концерты отменялись.

По словам Градского, пересказанным Додолевым, съемки с выступлений Пугачевой были смонтированы с пяти-шести мест. Это делалось для создания впечатления, что Пугачева дает множество концертов.