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В подмосковном городе Щелково после укола антибиотика умерла студентка колледжа. Девушке-подростку было всего 17 лет. Об этом в своем материале сообщает «Московский Комсомолец».

Известно, что девушка часто болела сезонными заболеваниями. В течение нескольких дней подросток жаловалась на боли в горле, после чего у нее поднялась температура. Студентка колледжа обратилась в поликлинику.

Во вторник вечером мама девушки-подростка с целью облегчить состояние дочери сделала ей укол антибиотика с лидокаином. Однако сразу же после инъекции состояние девушки резко ухудшилось, после чего она потеряла сознание.

Мать подростка сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие на место врачи не успели спасти жизнь девушки, констатировав ее смерть. В настоящий момент по факту гибели несовершеннолетней проводится проверка сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что в результате смертельного ДТП по Екатеринбургом, которое произошло на 318-м километре Серовского тракта, погиб водитель автобуса и 28-летняя пассажирка. По предварительным данные, во время обгона пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.

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