В Московской области женщина пристегнула свою пожилую мать ремнем к батарее и ушла из дома на весь день. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Shot.

Как следует из сообщения, женщина присматривала за своей пожилой 78-летней матерью-пенсионеркой в подмосковном Королеве. При этом пожилая женщина могла с трудом передвигаться без посторонней помощи, постоянно падая и травмируя себя. Поскольку женщине необходимо было выйти по делам, она решила привязать свою пожилую мать ремнем к батарее.

Женщина поступила так, поскольку не хотела, чтобы ее пожилая мама травмировала себя в ее отсутствие. Однако женщина задержалась, решая свои дела в городе, и отсутствовала дома весь день. Вернувшись домой, женщина обнаружила свою мать лежащей у батареи без признаков жизни. Женщина вызвала бригаду скорой помощи и скрылась с места происшествия.

В настоящий момент полиция разыскивает ее для выяснения всех подробностей произошедшего. Медики не смогли спасти пенсионерку и констатировали смерть, точную причину которой должна установить экспертиза.