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Издание Planet Today опубликовало материал, согласно которому ученые обнаружили «глупую» группу крови. Если быть точнее, то в ходе проведенных исследований специалисты выяснили, обладатели какой группы крови чаще всего совершают необдуманные, а порой очень глупые поступки.

Ранее считалось, что группа крови никак не влияет на мозговую активность человека. Теперь, по мнению ученых, она представляет собой один из основных факторов, влияющих на интеллектуальное развитие.

В ходе научной работы ученые определили, что люди, имеющие вторую отрицательную группу крови, чаще остальных совершают глупые поступки. Исследователи считают, что это связано с недостаточно развитым уровнем интеллекта. Чаще всего обладатели второй отрицательной не анализируют свой выбор.

Конечно, ученые отмечают, что интеллектуальные способности человека зависят от других многочисленных факторов, которые никак не связаны с группой крови. Поэтому, несмотря на новое открытие ученых, судить только по ее наличию о человеке не стоит.

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