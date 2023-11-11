Певица Алла Пугачева, недавно приезжавшая в Россию, опубликовала обращение к россиянам. В нем она объяснила свое высказывание о «рабах и холопах», а также назвала хейтеров клеветниками и завистниками.

Пугачева заявила, что искренне любит русский народ. Но ее оголтелые недоброжелатели предпринимают попытки оттолкнуть от нее всех, для кого она долгие годы выступала на сцене. При этом хейтеры используют низкие методы – жалкое вранье и абсурдные вымыслы, не имеющие ничего общего с действительностью.

Примадонна отметила, что говоря о рабах и холопах, она тогда еще четко заявила, что речь о ее недоброжелателях, критикующих певицу за отъезд из России.

«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!», – заявила Пугачева, добавив, что любые попытки дискредитировать ее в глазах верных фанатов обречены на неудачу.

Также певица сообщила что «вы еще обо мне услышите», но не стала объяснять, что она имеет в виду.