Обломки сбитых над Подольском дронов повредили четыре домовладения в СНТ ЗИО-4, рассказал глава администрации городского округа Григорий Артамонов. Он отметил, что главным образом пострадало остекление домов.

Выбитые фрагментами беспилотников ВСУ стекла в кратчайшие сроки будут заменены. В настоящий момент на месте происшествия работают эксперты, которые тщательно изучают местность. После этого будут проведены работы по устранению последствий уничтожения БПЛА.

Артамонов ранее также сообщал, что над деревней Луковня сбит вражеский беспилотный аппарат, который летел в сторону Москвы. Разобрались с ним дежурные средства ПВО. Пострадавших в результате атаки нет.

Ранее были сбиты беспилотные аппараты над Одинцовским городским округом и неподалеку от Наро-Фоминска.