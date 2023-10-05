Организатор трибют-концерта, приуроченному к 50-летию скончавшегося в прошлом году певца Юрия Шатунова Сергей Фадеев раскрыл причины, по которым в мероприятии не будут участвовать Дима Билан и Григорий Лепс, передает издание «Аргументы и факты».

Фадеев пояснил, что у обоих артистов имеются объективные причины не участвовать в трибют-концерте. К примеру, Дима Билан 17 октября намерен выступить в Челябинске, причем там его выступление было запланировано заранее.

По словам организатора, и Билан, и Лепс были приглашены, но не смогли принять участие в мероприятии. Но зато уже подтверждены выступления групп «Дискотека Авария» и «Руки вверх», Юлии Савичевой и Алсу, Татьяны Булановой и других исполнителей.

Дима Билан ранее уже пел песню Шатунова «Белые розы», напомнил Фадеев. Также он с сожалением сообщил, что в один день собрать всех артистов, которые хотели бы почтить память своего коллеги, довольно сложно.