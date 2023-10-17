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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин грозит всем участникам концерта памяти Юрия Шатунова «проклятием», которое якобы преследует всех, кто с ним связывается. Он напоминает, что сперва умер сам солист группы, а спустя 137 дней скончался и Сергей Кузнецов – основатель «Ласкового мая» и автор подавляющего большинства хитов.

«Обратимся к фактам. Юра Шатунов судился с Разиным – что дальше? Я сам себя боюсь. Все эти жертвы, о которых я предупреждал. Они меня не послушали, и все померли. И умирают в нервных судорогах», – цитирует Разина портал Smotrim.ru.

Он также высказался в том духе, что опасается за судьбу исполнителей, которые намерены принять участие в концерте в честь Шатунова.

Ландыш Ахметшина, подруга Сергея Кузнецова, считает Разина одержимым. Она заявляет, что именно продюсер сделал все, чтобы развалить «Ласковый май» и максимально испортить жизнь участникам коллектива.

«Нашумевшая история с зубом Юрия Шатунова. Он сохранил зуб мудрости Юры, теперь он там готовит какой-то гробик, чтобы захоронить его в своем склепе, который находится в пятидесяти метрах от могилки Юры Шатунова. Он из своего склепа хочет сделать место паломничества группы», – вспомнила Ахметшина.

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