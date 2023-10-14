Продюсер Максим Фадеев выложил в своем телеграм-канале видеозапись своего выступления в 1991 году с группой «Агата Кристи».

Он пояснил, что по неизвестным причинам в Сети появился ролик, на котором он в 1990 году «неуверенно» поет песню «Джулия».

«У меня есть для вас еще несколько антикварных видеофайлов», — написал Фадеев.

На видеозаписи он исполняет композицию «Пулемет Максим» вместе с группой «Агата Кристи», причем текст ее читает со шпаргалки.

Еще одно видео, которое называется «Сводный хор уральского рока» — это история музыки региона, в которой представлены сам Фадеев, Вячеслав Бутусов, Александр Пантыкин, Вадим Самойлов и даже Александр Новиков.

Композиция «Джулия», о которой упомянул продюсер, в свое время была хитом, исполняемым группой «А-Студио» с Батырханом Шукеновым.