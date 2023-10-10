Главной целью контрнаступления ВСУ был прорыв обороны российских войск на Запорожском направлении, выход к Азовскому морю и разделение группировки ВС РФ на две части. Но этим планам не суждено было сбыться, пишет американское издание «1945».

Бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу, перевод публикации которого представлен РИА Новости, рассказал, что основной причиной провала контрнаступления ВСУ стали успешные действия ВС РФ. Они не дали противнику пройти даже первую линию обороны и создать угрозу для Крымского полуострова.

«Российские войска ведут умелую оборону, не позволяя ВСУ добиться столь желанного оперативного прорыва, который разделил бы силы Москвы на две части», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что Киев при реализации своих планов мог подобраться к Крымскому полуострову на расстояние артиллерийского удара. Но ВС РФ не позволили этого сделать, отразив все попытки атак противника.