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В программе «Света вокруг света» звезда 90-х годов прошлого столетия Лика Стар рассказала о своих взаимоотношениях с Аллой Пугачевой. А также о том, как попала в черный список Примадонны.

Лика Стар понравилась Пугачевой и в 1994 году исполнительница была приглашена на «Рождественские встречи». Алла Борисовна намеревалась взяться за раскрутку певицы, но та отказалась, хотя понимала, что головокружительная карьера ей будет обеспечена. Она не захотела предавать своего продюсера.

Кроме того, вспыхнул скандал из-за повышенного интереса к Лике со стороны Владимира Преснякова. На тот момент он оставался мужем Кристины Орбакайте и зятем Пугачевой. Несмотря на все заявления исполнительницы, что она только дружит с Пресняковым и ни на что большее не претендует, ее все же сделали виноватой.

Концерты Лики с «легкой руки» Пугачевой отменили, Пресняков перестал ею интересоваться и вообще исчез с горизонта. Кроме того, Лика Стар больше не появлялась в музыкальных программах на ТВ, из-за чего даже самые верные поклонники вскоре о ней забыли.

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