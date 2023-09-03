В одном из палисадников жилой многоэтажки, расположенной в подмосковных Люберцах, появилась табличка с объявлением, адресованным воровке цветов с клумбы. Авторы группы «Люберцы Life™» опубликовали фото данной таблички с посланием жителей
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В одном из палисадников жилой многоэтажки, расположенной в подмосковных Люберцах, появилась табличка с объявлением, адресованным воровке цветов с клумбы. Авторы группы «Люберцы Life™» опубликовали фото данной таблички с посланием жителей Подмосковья к женщине, которая регулярно похищает растения.

Садоводы с возмущением написали: «Убедительная просьба к даме, изображенной на фото: пожалуйста, перестаньте варварски выдирать и утаскивать высаженные растения. Если так проявляется ваша тяга к прекрасному, попросите по-человечески, с вами поделятся. А так вы просто уничтожаете растения и чужой труд, как крыса».

При этом к установленной в палисаднике табличке с посланием была также прикреплена и фотография предполагаемого злоумышленника. На снимке, который является стоп-кадром с видеозаписи камеры наружного наблюдения, изображена женщина, направляющаяся к клумбе.

Ранее в Южном Бутово местные жители жаловались, что клумбы возле их многоэтажного дома съели три козы, гулявшие по району.

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