Жители подмосковного города Балашиха очень недовольны длительными очередями в военные комиссариаты из-за чего они не смогли встать на воинский учет. Отмечается, что в военкоматах приемные дни не ежедневно, и подать заявление можно только при личном присутствии в очереди. «Приём осуществляется всего два дня в неделю: в понедельник и четверг», — поделилась женщина.

Чтобы получить военный билет, жителям Балашихи необходимо внести свое имя в список на бумаге, по которому они получат место в очереди. И только по данному списку можно занимать очередь в организацию. В местных сообществах появились фотографии списков, по которым видно, что количество записанных фамилий уже пересекло отметку 200 человек.

«Чтобы встать на воинский учет, люди приходят в 5 утра. Через «Госуслуги» присылают отказ — «приходите по живой очереди». А работать начинает военкомат в 09:30», – рассказали недовольные балашихцы журналистам. Некоторые люди проводят в очередях по два-три дня, так как на оформление одного человека сотрудники тратят по 30 минут.