Штурмовики из состава частной военной компании «Вагнер» возвращаются в зону боевых действий. О передислокации «музыкантов» на территорию Херсонской области в своем Телеграм-канале сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ряд источников подтверждает, что группы ЧВК «Вагнер» в настоящий момент прибыли в зону боевых действий в Херсонской области. Штурмовые отряды легендарного соединения распределяются по секторам. Подробности пока неизвестны – информация по грифом “Секретно”», – написал военкор в своем Телеграм-канале.

Также Котенок добавил, что в настоящий момент Российская Федерация, как никогда раньше нуждается в военнослужащих «музыкального коллектива». По его словам, Родина «достойна реальных побед и освобождения своей территории, а не только безостановочного круговорота победных реляций чиновников в погонах на телевидении».

Авторы Телеграм-канала «На марше Z» подтвердили информацию о передислокации отдельных самоорганизовавшихся подразделений «музыкантов» на Херсонское и Запорожское направления.