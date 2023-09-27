В подмосковном Лыткарино сотрудники правоохранительных органов задержали 78-летнего пенсионера по подозрению в совершении сексуального насилия в отношении собственной внучки. Об этом в своем материале сообщает издание «Московский Комсомолец».

Известно, что задержанный пенсионер в 2010 году принимал участие в местных выборах от ЛДПР, однако его так и не избрали в депутаты. В настоящий момент его задержали по подозрению в изнасиловании собственной внучки.

Мужчина совершал действия сексуального характера в отношении внучки в течение двух лет. При этом впервые насильственные действия в отношении ребенка пенсионер совершил, когда девочке было всего 7 лет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ранее трое молодых парней под Челябинском вывезли в лес мигранта, где его жестоко избили, раздели и заставили лаять, как собака. Их задержали сотрудники полиции на время следственных действий.