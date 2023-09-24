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Житель Реутова Московской области воспользовался услугами проституток и попал на крючок шантажиста. 63-летнему пенсионеру позвонил неизвестный и потребовал полтора миллиона рублей за молчание.

Шантажист пригрозил рассказал о ночных забавах пенсионера в борделе в столичном Люблино его жене и детям, а также разослать информацию всем родственникам, если тот не заплатит оговоренную сумму. Мужчина, который совсем не хотел расстраивать супругу, согласился и выполнил все требования неизвестного. Он перевел полтора миллиона рублей на указанный счет.

После этого он обратился в полицию с заявлением о шантаже. В настоящий момент правоохранители проводят проверку всех обстоятельств дела. Пенсионер предполагает, что шантажировали его сотрудники притона.

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