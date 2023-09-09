Режиссер Николай Шейко, являющийся заслуженным деятелем искусств России, на 86-м году жизни умер в Москве. Об это стало известно из сообщения интернет-портала МХТ им. А. П. Чехова.

В сообщении, опубликованном 9 сентября, говорится, что режиссер Николай Шейко, которой на протяжении многих лет возглавлял литературную часть Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, ушел из жизни в 85 лет. Отмечается, что прощание с режиссером состоится в театре 13 сентября. Похоронят режиссера на Митинском кладбище.

За плечами Николая Шейко режиссура более 100 спектаклей. Режиссер ставил пьесы как по русской, так и зарубежной классике. На сцене МХТ им. А. П. Чехова зрители могли увидеть такие спектакли: «Блаженный остров» М. Кулиша, «Маскарад» М. Лермонтова, «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, «Венецианский антиквар» К. Гоцци, «Учитель словесности» В. Семеновского.

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