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Русская культура – это всеобъемлющая глыба, которая катится вперед и остановить ее не способен никто, рассказал певец Григорий Лепс.

Он также пояснил, что ни одну культуру в мире невозможно просто взять, и «отменить». Для погружения в нее требуется прилагать весьма серьезные усилия, что многим не по плечу.

Российская же культура, по словам Лепса, всеобъемлющая и многогранная.

«Я даже не знаю, как это можно определить двумя-тремя словами, потому что это настолько большая всеобъемлющая такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно. Русская культура навсегда! Бац, точка!», – заявил исполнитель в интервью «Пятому каналу».

Он также отметил, что для перечисления имен великих русских поэтов, композиторов, публицистов, скульпторов, художников и прочих деятелей искусства потребуется целая вечность.

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