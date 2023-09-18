Электропоезд, который должен был следовать по маршруту Фрязино-Апрелевка на Московском центральном диаметре «Калужско-Нижегородский» (МЦД-4), без объявления изменил маршрут следования и отправился в обратную сторону. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

Электричка простояла на платформе в Реутове около часа, после чего отправилась в обратном направлении – в сторону Железнодорожного, без объявления об изменении маршрута следования. Возмущенные пассажиры проследовали к машинисту за объяснениями. Однако он предложил им прыгать с поезда прямо на пути и ждать следующий электропоезд.

Некоторые пассажиры воспользовались предложением машиниста и действительно спрыгнули на железнодорожное полотно, чтобы отправиться на станцию самостоятельно в надежде сесть на следующую электричку. При этом в пресс-службе МЖД отметили, что для скорейшего ввода в график некоторых электропоездов на четвертом московском диаметре было принято решение об отмене нескольких рейсов.