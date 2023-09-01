Сергей Гармаш, которому 1 сентября исполнилось 65 лет, заявил, что подарок к юбилею он получил заранее. Этим презентом стала роль садовника Геннадия Петровича в фильме «Чебурашка». Гармаш считает любовь юных
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Сергей Гармаш, которому 1 сентября исполнилось 65 лет, заявил, что подарок к юбилею он получил заранее. Этим презентом стала роль садовника Геннадия Петровича в фильме «Чебурашка».

Гармаш считает любовь юных зрителей после выхода на экраны этой картины самым фантастическим подарком в своей жизни.

«Был потрясающий момент: в начале февраля я заехал на заправку. В кассе стояла женщина, и с нею девочка лет шести. Вдруг у ребенка глаза увеличиваются в десять раз, и она орет на всю заправку: «Мама, Гена!» Это был лучший подарок», — цитирует актера РИА Новости.

Фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января текущего года. Гармаш блестяще сыграл садовника Геннадия, который стал прототипов Крокодила Гены. Картина побила все рекорды отечественного проката.

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