Телеканал НТВ раскрыл ранее неизвестные детали биографии латвийской певицы и русофобки Лаймы Вайкуле. Выяснилось, что она выступала в варьете в Риге и была агентом уголовного розыска под кодовым именем «Глория».

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что тогда еще будущую певицу угрозыск задержал с поличным. Ей предложили альтернативу – стать осведомителем или отправиться за решетку. Так Вайкуле стала агентом Глорией. Позже ее заприметил Раймонд Паулс и сделал знаменитостью, но не исключено, что и сегодня она работает на спецслужбы одной из западных стран.

Творческая карьера Вайкуле начиналась в варьете «Морская жемчужина», где она танцевала неприличные танцы.