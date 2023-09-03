Телеканал НТВ раскрыл ранее неизвестные детали биографии латвийской певицы и русофобки Лаймы Вайкуле. Выяснилось, что она выступала в варьете в Риге и была агентом уголовного розыска под кодовым именем «Глория».
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Телеканал НТВ раскрыл ранее неизвестные детали биографии латвийской певицы и русофобки Лаймы Вайкуле. Выяснилось, что она выступала в варьете в Риге и была агентом уголовного розыска под кодовым именем «Глория».

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что тогда еще будущую певицу угрозыск задержал с поличным. Ей предложили альтернативу – стать осведомителем или отправиться за решетку. Так Вайкуле стала агентом Глорией. Позже ее заприметил Раймонд Паулс и сделал знаменитостью, но не исключено, что и сегодня она работает на спецслужбы одной из западных стран.

Творческая карьера Вайкуле начиналась в варьете «Морская жемчужина», где она танцевала неприличные танцы.

«Выглядело это так: выбегали голые девочки, которые поворачивались к публике задом, показывали голые попы, в которых просто ниточка была. Публика просто валялась в шоке. Вот там была Лайма Вайкуле. Я помню ее цену, потому что человек, с которым я ездила, это был известный актер, это был певец, это была очень одиозная личность на тот момент. Так вот он ее себе заказал», – сообщила Елена Мазур.

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