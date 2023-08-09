Российский певец и композитор Юрий Лоза заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», что Юлия Пересильд не летала в космос для съемок фильма «Вызов». По его словам, это просто невозможно, так как Земля является плоской.

Артист рассказал о своей приверженности версии, что Земля не имеет шарообразную форму, а является плоской. «Я полностью убежден: та версия, которую нам представляют о шарообразной Земле, неверна», – заявил исполнитель.

То, что мы называем космосом, по словам Лозы, является пространством под неким куполом. Певец объяснил, что Земля имеет край, однако по Международной конвенции поехать туда нет возможности. «Я бы съездил на край Земли, но туда не дают поехать. Точно так же нам не дают исследовать то, что мы называем космосом», – заявил Юрий Лоза.

Напомним, что российский фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко стал первой кинолентой, снятой в космосе. Актриса Юлия Пересильд и режиссер картины провели на МКС (Международной космической станции) 12 дней, где сняли сцены операции космонавту, проводимой героиней Пересильд.