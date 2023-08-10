Любой предприниматель просто обязан иметь собственный расчетный счет, независимо, ведет ли он сезонный или постоянный бизнес. Именно на этот счет начисляется прибыль, с него уплачиваются налоги, заработная плата наемным работникам, если таковые имеются, оплачиваются услуги партнеров.

Чтобы открыть расчетный счет, важно правильно определиться с выбором банка. Для этого не нужно быть финансовым аналитиком, но знать несколько критериев выбора все же потребуется.

Когда возникает необходимость в открытии расчетного счета

Согласно действующему законодательству, открыть счет для малого бизнеса для расчетов с контрагентами необходимо при сумме контракта в 100 тысяч рублей. Но многие предприниматели и без этого принимают решение обзавестись банковским счетом, так как это весьма удобно.

Во-первых, в настоящий момент очень многие контрагенты работают только через расчетный счет предпринимателя, поэтому в любой момент можно без лишних формальностей обрести нового делового партнера.

Во-вторых, если предприниматель пытается проводить оплату через личные счета, их могут заблокировать за использование для коммерческих операций.

В-третьих, движение денег по счету происходит полностью прозрачно, поэтому можно очень просто составлять налоговую отчетность и не сталкиваться с проблемами из-за неуплаты части налогов и сборов.

Особенности выбора банка

Чтобы не ошибиться с выбором банка, лучше заранее изучать всю информацию о нем. Обращать внимание следует на следующие критерии:

стоимость обслуживания. Обычно она представляет собой ежемесячный платеж за услуги финансового учреждения. Начинающему предпринимателю или бизнесмену, работающему только в сезон, имеет смысл выбирать варианты с минимальным количеством функций;

стоимость операций. Ежемесячные платежи за услуги могут дополняться многочисленными комиссиями за снятие наличных, перевод средств в другой банк, за эквайринг и платежи контрагентам, за многое другое. Иногда только оплата всех кассовых операций делает сотрудничество с банком совершенно невыгодным;

наличие клиентского сервиса. Многие банки предоставляют сегодня возможность открыть счет даже без личного визита в отделение, открывают депозиты или начисляют проценты на остаток, предлагают удобный интернет-банкинг, что существенно расширяет возможности предпринимателя;

кредитный рейтинг финансового учреждения.

Ориентируясь на эти критерии, можно без особого труда определиться с выбором банка, который не только будет взимать комиссии и абонентскую плату, но и реально помогать малому бизнесу.

МТС Банк: простота открытия счета и широкий выбор тарифных планов

Открыть счет в онлайн-режиме предлагает МТС-банк, который предоставляет сразу несколько бонусов для новых и постоянных клиентов. К ним относятся возможность воспользоваться помощью юридического или финансового консультанта, подключить налоговую копилку с выплатой процентов на накопительный счет, открыть депозит на срок от 2 дней до 1 года.

Кроме того, МТС Банк предлагает несколько тарифных планов, которые разработаны специально для начинающих предпринимателей, для сезонного бизнеса или для компаний, которые уже проводят регулярные операции и уверены в своих силах.

К преимуществам банка относятся также его надежность, проверенная временем. Можно говорить, что это банальность, однако учреждение работает на рынке более 30 лет и сотрудничает с тремя миллионами клиентов. Эти цифры говорят сами за себя.