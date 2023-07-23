В Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент уничтожения немецкого танка Leopard 2 ударом дрона-камикадзе «Ланцет». RT со ссылкой на «Военную хронику» отмечает, что барражирующие боеприпасы прошли модернизацию и теперь способны уничтожать тяжелые боевые машины.

После обновления у «Ланцета» появилась усиленная кумулятивная боевая часть. Она дает возможность пробивать броню «Леопардов». Если сделать это в той части башни, за которой располагается боекомплект, удар вызовет детонацию и возгорание танка.

Авторы публикации обратили внимание на видео и пояснили, что операторы «Ланцетов» уже приспособились направлять дроны-камикадзе в нужную точку.

Также эксперты выразили недоумение действиями ВСУ, использующими танки не по назначению. Они пояснили, что Киев бросает на штурм механизированные подразделения. Это не только не соответствует правилам ведения боевых действий, но и противоречит здравому смыслу. И способствует быстрейшему уничтожению бронетехники.