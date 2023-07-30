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Российская ПВО сбила один из беспилотников ВСУ в Одинцово. Дрон летел в сторону Москвы, но был своевременно обнаружен противовоздушной обороной.

В тг-канале «112» опубликовали видеозапись, на которой зафиксирована работа ПВО. На ней видно, что у дома стоят припаркованные автомобили. Внезапно прямо над ними раздается звук мощного взрыва.

В ночь на 30 июля боевики ВСУ запустили на российскую столицу три беспилотных аппарата. Два из них не долетели – один был сбит в Одинцово, а другой в Красногорском районе. Один из дронов все же обошел средства ПВО. Он был подавлен системой РЭБ, но врезался в одну из башен Москва-сити. Сейчас известно, что в здании вылетели окна на 1-4 этажах. Также пострадал охранник, который находился в башне.

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