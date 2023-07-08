В Сети появились первые фотографии со съемок третьей части комедийного супергеройского фильма «Дэдпул». На кадрах можно рассмотреть, как исполнитель главной роли Райан Рейнольдс участвует в сцене погони. Актер был одет в костюм главного героя. На снимках, представленных в Интернете, Райан запечатлен как в маске, так и без нее.

Отмечается, что съемки фильма сейчас проводятся в Лондоне. По предположению журналистов, актер на данный момент снимается в Великобритании по причине контракта с клубом «Рексем», который Рейнольдс купил в 2021 году.

Съемки третьего фильма «Дэдпул» начались в мае минувшего года. Ожидается, что премьера комедии состоится 8 ноября 2024 года. Радостью для фанатов Хью Джекмана станет появление актера в роли Росомахи.

В третьей части «Дэдпула» помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана также снимутся актеры Каран Сони, Стефан Капичич, Лесли Уггамс, Роб Делани, Морена Баккарин и многие другие. Режиссером картины станет Шон Леви.