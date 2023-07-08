ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились первые фотографии со съемок третьей части комедийного супергеройского фильма «Дэдпул». На кадрах можно рассмотреть, как исполнитель главной роли Райан Рейнольдс участвует в сцене погони. Актер был одет в костюм главного героя. На снимках, представленных в Интернете, Райан запечатлен как в маске, так и без нее.

Отмечается, что съемки фильма сейчас проводятся в Лондоне. По предположению журналистов, актер на данный момент снимается в Великобритании по причине контракта с клубом «Рексем», который Рейнольдс купил в 2021 году.

Съемки третьего фильма «Дэдпул» начались в мае минувшего года. Ожидается, что премьера комедии состоится 8 ноября 2024 года. Радостью для фанатов Хью Джекмана станет появление актера в роли Росомахи.

В третьей части «Дэдпула» помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана также снимутся актеры Каран Сони, Стефан Капичич, Лесли Уггамс, Роб Делани, Морена Баккарин и многие другие. Режиссером картины станет Шон Леви.

Вам может понравиться

«Скрывала тело полгода». Что произошло с погибшим в Екатеринбурге 6-летним ребенком

В среду в Екатеринбурге попрощались с 6-летним Далером Бабиевым, которого около недели искали практически все жители города. Однако позже выяснилось, что ребенок погиб гораздо раньше, передает РИА Новости. Водолазы искали

В России поставлен новый рекорд по выдаче кредитов

1,47 триллиона рублей. Кредитов на такую сумму набрали россияне в июне этого года. Это рекордный показатель почти за десять лет наблюдений. Об этом сообщает “РБК” со ссылкой на данные консалтинговой

Полковник запаса Насонов раскрыл причину снижения активности украинских ДРГ у границ России

Диверсионно-разведывательные группы ВСУ стали менее активно действовать на границах с Россией. Глава холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса Роман Насонов рассказал, что причина кроется в грамотно организованной обороне приграничных районов.