Сервис бронирования гостиниц «Отелло», запущенный компанией 2ГИС в 2022 году, предлагает новый подход к туризму, обеспечивая удобное бронирование и гарантируя безопасность транзакций. Проект ставит перед собой амбициозные цели – завоевать лидирующие позиции на рынке и предложить клиентам уникальные впечатления от отдыха.

Возникновение нового сервиса: внимание к деталям

Основой для создания “Отелло” стало наблюдение за рынком туризма и понимание актуальных потребностей пользователей. В основе работы сервиса лежит идея предоставления удобного и надежного инструмента для бронирования гостиниц, основанного на технологиях и данных 2ГИС.

Учитывая тот факт, что основная база данных уже была собрана, разработчикам понадобилось совсем немного времени, чтобы выпустить рабочую версию продукта, которая увидела свет весной прошлого года.

Принцип работы сервиса “Отелло”: удобство и гарантии

Работа с сервисом “Отелло” максимально проста и понятна. Отдельная заслуга в этом – минималистичный и интуитивно понятный дизайн, проблемы с которым не возникнут даже у неискушенных пользователей.

Также стоит отметить важную особенность – после клика по соответствующей кнопки (“Забронировать”) на странице выбранной гостиницы, пользователь перенаправляется не на сторонние сайты, а в сервис бронирования.

За дальнейшее взаимодействие и оплату отвечает эквайринг Сбера, поддерживающий оплату, в том числе, по Сбер ID. Даная особенность гарантирует безопасность транзакций.

К тому же пользователь сервиса всегда будет защищён – если по каким-то причинам, в которых клиент не виноват, услуга не была оказана, то “Отелло” поможет либо вернуть деньги, либо подобрать альтернативный вариант для проживания.

Наглядный пример исчерпывающей информации о гостиницах на сайте

Один из примеров отелей, доступных для бронирования через сервис “Отелло”, – это гранд отель “Жемчужина” в Сочи.

Расположенный в самом сердце города, этот современный 17-этажный отель обеспечивает комфортабельный отдых уровня 4 звезды прямо на берегу Черного моря. Гостям доступно более 800 разнообразных номеров, включая номера категории «люкс» и «делюкс комфорт», особенно популярных среди семей с детьми.

«Жемчужина» окружена внушительной парковой зоной с тропическими растениями и находится при этом в непосредственной близости от основных городских достопримечательностей.

Также отель предлагает семейный отдых с детской и взрослой анимацией, оздоровительный отдых и бизнес-отдых с культурно-выставочным комплексом и киноконцертным залом на 500 мест.

Эти и многие другие особенности отеля указаны на странице в сервисе “Отелло”, где от бронирования пользователя отделяют буквально несколько кликов.

Будущее сервиса: стремление к лидерству

Сервис “Отелло” планирует активное развитие и вхождение в топ-3 игроков российского рынка онлайн-бронирования. Представители компании видят дальнейший потенциал в развитии внутреннего туризма и работают над совершенствованием своего сервиса для удовлетворения растущих потребностей пользователей.

В общем и целом, сервис “Отелло” представляет собой новаторский и надежный инструмент для бронирования гостиниц, предоставляя пользователям уникальные возможности для планирования своего отдыха, а гостиницам – для продвижения своих услуг и цифровизации бизнеса.