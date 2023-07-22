В распоряжении ВСУ появился раритетный танк Т-80УЕ-1, который был выпущен еще во времена СССР. Он несколько отличается и от первоначального варианта Т-80, и от его модернизации Т-80БВ, рассказал портал «Военное обозрение».

У подразделений ВСУ имеется четыре таких танка, которые были захвачены в боях в Сумской области. Колонну с боевыми машинами заметили иностранные журналисты.

Особенностью этих боевых машин является использование в конструкции башни от Т-80УД с небольшой смотровой башенкой 1EC29 с 12,7-миллиметровым пулеметом. Боевая машина прошла небольшую модернизацию – устаревшую пушку 2А46М-1 в ней заменили на последнюю версию орудия 2А46М-4. Это дает возможность применять современные боеприпасы и повышает боеспособность танка.